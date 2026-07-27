Maiorca, residenti in piazza contro il turismo di massa

A Palma de Maiorca si è svolta un'imponente manifestazione di protesta contro il turismo di massa. I residenti hanno denunciato la saturazione delle infrastrutture, la carenza di risorse fisiche e i disagi legati al traffico quotidiano. Dani Comas, portavoce di "Menys Turisme Mes Vida", ha affermato: "Siamo qui sotto lo slogan 'Maiorca al limite' perché ogni limite è stato superato".