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Maiorca, residenti in piazza contro il turismo di massa

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A Palma de Maiorca si è svolta un'imponente manifestazione di protesta contro il turismo di massa. I residenti hanno denunciato la saturazione delle infrastrutture, la carenza di risorse fisiche e i disagi legati al traffico quotidiano. Dani Comas, portavoce di "Menys Turisme Mes Vida", ha affermato: "Siamo qui sotto lo slogan 'Maiorca al limite' perché ogni limite è stato superato".

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