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Nave vietnamita affonda: marina cinese salva 45 persone

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Un mercantile vietnamita lungo circa 70 metri ("Khoi Nguyen 18") è affondato nel Mar Cinese Meridionale nei pressi della barriera di Yongshu con 62 persone a bordo. I mezzi della Marina e del soccorso cinesi hanno individuato i naufragi salvando 45 membri dell'equipaggio, mentre un altro è stato recuperato dalle forze vietnamite. Le operazioni di ricerca con navi ed elicotteri proseguono per rintracciare gli altri dispersi.

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