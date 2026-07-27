Nave vietnamita affonda: marina cinese salva 45 persone

Un mercantile vietnamita lungo circa 70 metri ("Khoi Nguyen 18") è affondato nel Mar Cinese Meridionale nei pressi della barriera di Yongshu con 62 persone a bordo. I mezzi della Marina e del soccorso cinesi hanno individuato i naufragi salvando 45 membri dell'equipaggio, mentre un altro è stato recuperato dalle forze vietnamite. Le operazioni di ricerca con navi ed elicotteri proseguono per rintracciare gli altri dispersi.