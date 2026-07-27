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Seattle, sparatoria a un festival: tre morti e cinque feriti

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È salito a tre morti il bilancio della sparatoria avvenuta durante il festival gastronomico "Bite of Seattle", a un isolato dalla Space Needle. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di due anni. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la sparatoria sarebbe iniziata quando due persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo anche i presenti. Un sospetto è stato arrestato, mentre le autorità sono ancora alla ricerca di un'altra persona ritenuta coinvolta e precisano che non sussiste alcuna minaccia per la comunità.

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