Spagna, Grecia invia Canadair contro i maxi incendi

Prosegue la lotta contro il più grande incendio della storia recente della Spagna. Nella provincia di Ávila, a ovest di Madrid, le fiamme hanno già devastato oltre 50 mila ettari di territorio. Sul posto operano anche due Canadair inviati dalla Grecia nell'ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, insieme ai mezzi messi a disposizione da Italia, Portogallo e, a breve, Turchia. Secondo le autorità, oltre 75 mila persone sono state evacuate e altre 30 mila hanno ricevuto l'ordine di rimanere al riparo nelle proprie abitazioni.