Cina, morti feriti e migliaia di evacuati per le inondazioni

Piogge torrenziali e inondazioni continuano a colpire la Cina. Nella provincia nordoccidentale del Gansu una piena improvvisa ha travolto un'area di campeggio, provocando vittime e feriti. I soccorritori hanno evacuato 247 persone e proseguono le ricerche dei dispersi nonostante il maltempo. Nel sud del Paese, il tifone Noul ha investito il Guangdong con forti piogge e raffiche di vento, costringendo oltre 700 mila persone a evacuare e provocando gravi allagamenti.