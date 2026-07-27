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Groenlandia, iceberg si capovolge e alza onde giganti

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Un enorme iceberg si è capovolto al largo di Ilulissat, nella Groenlandia settentrionale, scatenando un imponente spostamento d'acqua con onde gigantesche vicine al centro abitato. Il raro fenomeno naturale è stato ripreso in diversi video diffusi sui social network. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'evento non ha causato feriti o danni materiali.

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