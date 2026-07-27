Francia, roghi verso Bordeaux: oltre 220 mila evacuati

Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia, dove i roghi in Gironda continuano ad avanzare verso Bordeaux. Oltre 220 mila persone sono state evacuate e le fiamme hanno già devastato almeno 42 mila ettari di foreste. Sul posto operano 2.500 vigili del fuoco e 1.500 militari, impegnati a contenere un incendio alimentato da caldo estremo, siccità e venti imprevedibili. Resta massima l'allerta, mentre il fronte del fuoco si trova a circa 15 chilometri dalla città.