Trump esamina proposta Iran ma minaccia nuovi raid

Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato nuovi attacchi militari contro l'Iran se si "dovesse comportare male o fare qualcosa di sbagliato" e ha dichiarato su Truth di non ritenere accettabile la proposta iraniana in 14 punti presentata tre giorni prima. "Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni", ha spiegato il presidente Usa. Il capo della magistratura iraniana Gholamhossein Mohseni Ejei ha risposto che Teheran "non teme la guerra" se la sua dignità sarà minacciata.
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