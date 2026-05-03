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Forti piogge ad Aleppo, dighe crollate e campi allagati

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Forti piogge hanno provocato il crollo di diverse dighe nelle campagne a sud di Aleppo, in Siria, allagando oltre 560 ettari di terreni agricoli e sommergendo decine di abitazioni. Tra i siti più colpiti la diga di al-Siha sul fiume Qweiq. Il governo locale ha adottato misure d'emergenza e contattato organizzazioni internazionali per affrontare i risarcimenti.

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