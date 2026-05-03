Forti piogge hanno provocato il crollo di diverse dighe nelle campagne a sud di Aleppo, in Siria, allagando oltre 560 ettari di terreni agricoli e sommergendo decine di abitazioni. Tra i siti più colpiti la diga di al-Siha sul fiume Qweiq. Il governo locale ha adottato misure d'emergenza e contattato organizzazioni internazionali per affrontare i risarcimenti.
Prossimi video
Forti piogge ad Aleppo, dighe crollate e campi allagati
Mondo
Trump: Valuto piano Iran, se si comportano male attacchiamo
Mondo
Papa Leone XIV: "Libertà di stampa troppo spesso violata"
Mondo
Media israeliani: Ancora 8mila corpi sotto le macerie di Gaza
Mondo
Israele, torta con cappio per il compleanno di Ben-Gvir
Mondo
Papa: "La libertà di stampa è diritto troppo spesso violato"
Mondo
Cina, installata turbina eolica offshore da record
Mondo