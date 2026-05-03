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Israele, torta con cappio per il compleanno di Ben-Gvir

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Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha ricevuto per il suo 50esimo compleanno una torta decorata con pistole, un cappio e una mappa che include Gaza e Cisgiordania nel territorio di Israele. Il cappio simboleggia il sostegno alla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo.

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