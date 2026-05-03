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Flotilla, Israele proroga l'arresto di due attivisti

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Un tribunale israeliano ha esteso di due giorni la detenzione di Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati a bordo di un’imbarcazione diretta a Gaza per rompere il blocco navale. I due, uno spagnolo e un brasiliano, sono accusati di "affiliazione a un'organizzazione terroristica". L'organizzazione Adalah, il centro legale che rappresenta i due membri della Global Sumud Flotilla, ha definito il loro arresto come “estremamente brutale”. Spagna e Brasile hanno ufficialmente definito illegale il provvedimento.

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