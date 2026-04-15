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Trump, Gesù e i medici: dopo il post su Truth, sul web si scatenano i meme. FOTO

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Gli utenti dei social hanno dato sfogo alla fantasia: Trump che cammina sulle acque, personaggi dei medical drama vestiti come Gesù, immagini della vita di Cristo che svolge attività da medico. Dopo la foto generata con l’intelligenza artificiale di Donald Trump che cura un malato pubblicata (e poi cancellata) su Truth, decine di meme hanno invaso il web. Ecco alcuni dei più divertenti

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