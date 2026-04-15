Trump, Gesù e i medici: dopo il post su Truth, sul web si scatenano i meme. FOTO
Gli utenti dei social hanno dato sfogo alla fantasia: Trump che cammina sulle acque, personaggi dei medical drama vestiti come Gesù, immagini della vita di Cristo che svolge attività da medico. Dopo la foto generata con l’intelligenza artificiale di Donald Trump che cura un malato pubblicata (e poi cancellata) su Truth, decine di meme hanno invaso il web. Ecco alcuni dei più divertenti
- Trump come Gesù. Dopo il post pubblicato su Truth (e poi cancellato) che ritraeva il presidente degli Stati Uniti nei panni di Cristo che posa la mano su una persona malata, il web si è scatenato. Nell’immagine creata con l’AI, Donald Trump indossa una tunica bianca, tiene in mano una sfera luminosa come luce divina ed è circondato da militari, infermieri e persone in preghiera. Poche ore dopo la pubblicazione, il leader della Casa Bianca ha spiegato che nella foto lui è “ritratto come un medico che fa del bene agli altri".
- Da quel momento i social si sono scatenati: meme di Trump nei panni di Gesù, ma anche di Trump vestito da medico, di medici vestiti da Gesù e viceversa hanno invaso il web. Gli utenti hanno dato spazio alla loro fantasia creando video e foto generate con l’intelligenza artificiale.
- "That’s Donald’s Halloween costume sorted for this year 👨🏻⚕️✝️🤔" ("Ecco il costume di Halloween di Donald pronto per quest'anno"). Uno dei meme diventati virali riguarda un costume di Halloween da dottore, come si legge sulla confezione: l'immagine però raffigura chiaramente Gesù e non un medico.
- "Si decisamente non è vestito come Gesù ma come un dottore, giuso?": ironizza così un utente sui social in merito all'abbigliamento del presidnete statunitense che, rispondendo ai giornalisti, ha negato di essere stato rappresentato come Cristo bensì come un medico.
- In una serie di meme diventati virali gli utenti hanno pubblicato immagini tratte dalla vita di Gesù scrivendo però che non si tratta di Cristo bensì del loro medico mentre svolge attività lavorative. In foto, ad esempio, si legge: "Lavoratori della Croce rossa distribuiscono snack e succhi di frutta ai volontari che hanno appena donato il sangue".
- In un altro meme, l'utente ha pubblicato un'immagine di Gesù che cammina sulle acque scrivendo che si tratta del suo medico mentre fa sci d'acqua.
- Poi ancora: "Qui si può vedere un medico e tutti i suoi infermieri mentre aspettano di passagli gli strumenti sul tavolo operatorio".
- E quando si parla di medici che salvano vite (facendo talvolta alcuni miracoli degni di Gesù), non si possono non chiamare in causa i più famosi medical drama della televisione. Nella foto, i protagonisti della serie tv The Pitt sono rappresentati con gli stessi abiti indossati da Trump nel suo post su Truth.
- Stessa cosa vale per uno dei più famosi medical drama di sempre: Grey's Anatomy. Nell'immagine, gli storici protagonisti della serie tv sono vestiti come Gesù (e come Trump). Nella didascalia che accompagna il meme si legge: "In arrivo la nuova stagione" e l'hashtag che rimanda a #Trump.
- Non solo immagini ma anche video. Su X è diventato virale questo filmato generato con l'AI che ritrae Donald Trump nei panni di Gesù. All'inizio, il presidente Usa cammina sulle acque davanti alle facce sconvolte di alcuni sui sostenitori che indossano il cappellino con lo slogan Maga ("Make America Great Again"). Poi l'inquadratura si allarga, facendo capire che la superficie sulla quale Trump sta camminando è quella di un laghetto nella sua tenuta di Mar-a-lago.