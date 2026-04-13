Dopo le critiche rivolte al Papa - accusato di essere un "debole" in politica estera, di "danneggiare la Chiesa cattolica" e di trovarsi in Vaticano solo grazie alla sua vittoria alla Casa Bianca - il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Truth un'altra immagine destinata a far discutere.

L'immagine generata con l'IA

Nel nuovo post, il presidente americano appare rappresentato come se fosse Gesù: indossa una tunica bianca, posa la mano su una persona malata ed è circondato da militari, infermieri e fedeli in preghiera. Nella mano tiene una sfera luminosa, descritta come luce divina. Alle sue spalle compaiono alcuni dei principali simboli degli Stati Uniti: la bandiera, l'aquila, la Statua della Libertà, insieme a soldati e mezzi delle forze armate. L'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, si inserisce nella serie di contenuti che Trump ha condiviso negli ultimi giorni, alternandoli ai suoi messaggi più polemici.