Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al PapaMondo
Il presidente degli Stati Uniti pubblica sul suo social un'immagine generata dall'IA che lo ritrae come figura messianica. Nel post appare in tunica, mentre impone la mano su un malato, circondato da militari e fedeli. Sullo sfondo compaiono simboli patriottici statunitensi, dalla bandiera alla Statua della Libertà
Dopo le critiche rivolte al Papa - accusato di essere un "debole" in politica estera, di "danneggiare la Chiesa cattolica" e di trovarsi in Vaticano solo grazie alla sua vittoria alla Casa Bianca - il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Truth un'altra immagine destinata a far discutere.
L'immagine generata con l'IA
Nel nuovo post, il presidente americano appare rappresentato come se fosse Gesù: indossa una tunica bianca, posa la mano su una persona malata ed è circondato da militari, infermieri e fedeli in preghiera. Nella mano tiene una sfera luminosa, descritta come luce divina. Alle sue spalle compaiono alcuni dei principali simboli degli Stati Uniti: la bandiera, l'aquila, la Statua della Libertà, insieme a soldati e mezzi delle forze armate. L'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, si inserisce nella serie di contenuti che Trump ha condiviso negli ultimi giorni, alternandoli ai suoi messaggi più polemici.