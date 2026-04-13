Il presidente della Repubblica, in un messaggio rivolto al Pontefice prima del viaggio apostolico in Africa, sottolinea il richiamo alla pace di Leone XIV che "contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell'indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell'uomo". Meloni: "Possa il ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace"

A poche ore dal duro attacco del presidente Usa Donald Trump a Papa Leone XIV sono molti i messaggi di stima e affetto al Pontefice da parte delle istituzioni e di esponenti politici italiani, in occasione del suo viaggio in Africa. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio rivolto al Pontefice prima del viaggio apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, sottolinea il forte richiamo alla pace del Pontefice "così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell'invito all'unità e alla fraternità". Un messaggio che "contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell'indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell'uomo". "Sono certo - prosegue il capo dello Stato - che nessuno potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli, rivolti soprattutto alle ultime generazioni, chiamate ad assumere la responsabilità e vivere la gioia del divenire fecondo seme di progresso sociale ed economico per i rispettivi Paesi e comunità".

Meloni a Leone XIV: "Suo ministero favorisca ritorno pace"

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolge un messaggio al Pontefice in vista del suo viaggio in Africa. "A nome mio personale e del governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l'augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale”, scrive la premier. "Possa il ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi predecessori, e dare sostegno e conforto alle Comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio". "L'Italia - prosegue Meloni - continuerà a fare la propria parte per favorire la costruzione di un nuovo modello di cooperazione con il continente africano e per sostenere la pace, lo sviluppo e il benessere dei popoli".

Salvini: "Lui si spende per la pace". Renzi: "Difenderlo è un dovere"

Fa un riferimento diretto all’attacco del presidente Usa contro Leone XIV il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Se c'è una persona che si sta spendendo sul tema della pace e sulla soluzione del conflitto è Papa Leone. Attaccare il Papa, uomo simbolo di pace e guida spirituale per miliardi di cattolici, non mi sembra una cosa utile e intelligente da fare", ha dichiarato il vicepremier a Telelombardia. “Trump attacca il Papa. Difendere Leone XIV è oggi un dovere non solo per i cattolici ma anche e soprattutto per i laici. Erano secoli che non si vedeva una così plateale aggressione verso il romano pontefice. Che è appunto 'costruttore di ponti' a differenza di Trump, distruttore di relazioni e di civiltà. L’unico vantaggio: i Trump passano, i papi restano", scrive su X anche il leader di Iv, Matteo Renzi.