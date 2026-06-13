Cinque piccoli film di animazione compongono il progetto di Sky TG24 “Partiti! Viaggio a tutto gas nella politica italiana”, realizzato da TIWI. Viene rappresentata la storia di Fratelli d’Italia, della Lega, di Forza Italia e poi di Partito democratico e Movimento 5 stelle, dalla nascita ai giorni d’oggi, tra cambi di leader, esperienze al governo e all’opposizione. Saranno loro i protagonisti di due puntate speciali di Sky TG25, in onda sabato 13 e 20 giugno alle ore 16

Mentre la battaglia politica si fa più aspra e sincopata, con le prossime elezioni ormai in vista, Sky Tg24 sceglie l’animazione, l’ironia e assieme lo sguardo ampio per raccontare e cercare di capire quel che succede.

Sono cinque piccoli film di animazione, uno per ciascuno delle principali forze politiche. “Partiti! Viaggio a tutto gas nella politica italiana” è un progetto di Sky Tg24 realizzato da TIWI, che racconta la storia di Fratelli d’Italia, della Lega, di Forza Italia e poi di Partito democratico e Movimento 5 stelle. Dalla nascita ai giorni d’oggi, tra cambi di leader, esperienze al governo e all’opposizione, scissioni e alleanze più o meno stabili.

Uno sguardo ironico, a tratti tagliente, senza rinunciare al rigore della ricostruzione storica degli eventi. Un modo per ricordarci quel che è successo nella nostra politica fino a ieri, per sorridere e assieme inquadrare meglio quel che si muove oggi dentro e fuori dai palazzi.