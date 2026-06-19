"Partiti!", il cartoon del Movimento 5 stelle

Dall’uno vale uno di Grillo a Conte vale tutti, o quasi. Un viaggio animato, realizzato da TIWI e Sky Tg24, nella storia del Movimento 5 stelle. Dalla piazza del vaffa day all’ingresso in Parlamento, uno sguardo ironico ma circostanziato sull’ondata di antipolitica che si è fatta governo con la Lega, prima di arrivare al campo largo con le forze di sinistra

Mentre la battaglia politica si fa più aspra e sincopata, con le prossime elezioni ormai in vista, Sky Tg24 sceglie l’animazione, l’ironia e assieme lo sguardo ampio per raccontare e cercare di capire quel che succede.

Sono cinque piccoli film di animazione, uno per ciascuno delle principali forze politiche (GUARDA TUTTI CARTOON DI "PARTITI!").

“Partiti! Viaggio a tutto gas nella politica italiana” è un progetto di Sky Tg24 realizzato da TIWI, che racconta la storia di Fratelli d’Italia, della Lega, di Forza Italia e poi di Partito democratico e Movimento 5 stelle. Dalla nascita ai giorni d’oggi, tra cambi di leader, esperienze al governo e all’opposizione, scissioni e alleanze più o meno stabili.

Uno sguardo ironico, a tratti tagliente, senza rinunciare al rigore della ricostruzione storica degli eventi. Un modo per ricordarci quel che è successo nella nostra politica fino a ieri, per sorridere e assieme inquadrare meglio quel che si muove oggi dentro e fuori dai palazzi.