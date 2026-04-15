Gesù abbraccia Trump: nuovo post del presidente Usa su Truth

Il post, pubblicato da un account su Truth, è stato condiviso dal presidente statunitense sul proprio profilo. "Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!", scrive il tycoon. Nell'immagine, Trump appoggia la testa a quella di Gesù mentre dietro di loro un fascio di luce illumina la bandiera americana

Gesù abbraccia Donald Trump che, a sua volta, appoggia la testa a quella di Cristo. Il presidente statunitense ha condiviso su Truth un nuovo post che lo ritrae in compagnia del Messia. Dopo la foto creata con l'AI nella quale il leader della Casa Bianca era rappresentato come Gesù intento a salvare la vita a un uomo, le provocazioni contro la Chiesa cattolica e il Papa non si fermano. In questo caso, il post non è stato fatto direttamente da Trump ma da un altro account, che si chiama 'Irish for Trump', poi ricondiviso dal presidente.

Il post: "Dio si gioca la carta Trump"

Nel post originale, di vedono Gesù e Trump abbracciati e dietro di loro una bandiera americana che si sfuma in una luce abbagliante. Nella didascalia si legge: "Non sono mai stato un uomo molto religioso. Ma non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump". Il tycoon ha apprezzato l'immagine al punto da decidere di condividerla sul proprio account aggiungendo le parole: "Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!".