Il vicepresidente statunitense ha attaccato nuovamente il Pontefice che, durante il viaggio in Algeria, ha ricordato che Dio "non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi". Anche Trump torna a nominare Leone XIV su Truth: “Qualcuno gli dica che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti”, si legge nel post ascolta articolo

Non è ancora finito lo scontro tra i vertici degli Stati Uniti e il Papa. Il cuore di Dio "non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi". E soprattutto, "è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne". Dopo queste parole pronunciate da Leone XIV durante il suo viaggio in Algeria, JD Vance ha preso di nuovo di mira il Pontefice, tornando indietro nella storia fino alla Seconda guerra mondiale per difendere i bombardamenti americani all'Iran dalle critiche del Papa (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Come riportato dal New York Times, il vicepresidente americano, da sempre dichiarato di fede cattolica, ha spiegato che il Pontefice ha sbagliato nel dire che i discepoli di Cristo non sono "mai dalla parte di chi un tempo brandiva la spada e oggi sgancia bombe. Dio era dalla parte degli americani quando hanno liberato la Francia dai nazisti? Credo certamente che la risposta sia sì".

Vance: "Papa sia cauto quando parla di teologia" Vance è poi tornato sul tema parlando ad un evento promosso da Turning Point USA. "Come il vicepresidente americano è cauto sulle questioni di politica, anche il Papa dovrebbe essere cauto quando parla di teologia", ha sottolineato il braccio destro di Trump. "Ho molto rispetto per il Papa. Mi piace. Lo ammiro, ho avuto modo di conoscerlo un po'. Non mi disturba quando interviene sulle questioni di attualità, francamente neanche quando non sono d'accordo con lui nel modo in cui applica un determinato principio". Poi Vance è stato interrotto da qualcuno del pubblico che ha gridato: "Gesù non sostiene il genocidio", in un apparente riferimento alla guerra di Israele a Gaza. "Sono d'accordo, Gesù Cristo certamente non sostiene il genocidio", ha risposto il vice della Casa Bianca.

Trump su Truth: "Qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti" Questa mattina, intanto, anche Donald Trump ha citato nuovamente il Pontefice in un post su Truth. "Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'AMERICA È TORNATA!". Leggi anche Trump: “Meloni negativa, con chi rifiuta aiuto cambia il rapporto”