Verso nuovi colloqui Usa-Iran. "Trump: "Guerra vicina alla fine". LIVE

Usa e Iran verso nuovi colloqui. Il presidente Usa mostra ottimismo sulla fine della guerra. A Fox News Trump ha sottolineato che il conflitto contro l'Iran è "molto vicino alla fine" e di pensare che Teheran voglia fare "un accordo a tutti i costi". I colloqui “potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan", ha annunciato Trump. A Abc News ha aggiungo "di non valutare una proroga del cessate il fuoco con l'Iran, di non ritenere sarà necessaria". Il vicepresidente JD Vance: la "tregua sta reggendo", gli "Stati Uniti li aiuteranno a prosperare a condizione che si impegnino a non dotarsi di armi nucleari". Colloqui "costruttivi" tra Israele e Libano a Washington sulla tregua: sì all'avvio di negoziati diretti, con data e luogo da stabilire.

Il presidente degli Stati Uniti è tornato a parlare di Leone XIV in un post su Truth, dopo lo scontro dei giorni scorsi."Per favore qualcuno dica a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti, assolutamente disarmati, negli ultimi due mesi, e che il fatto che l'Iran possa avere una bomba nucleare è assolutamente innaccettabile", ha scritto. "L'America è tornata", ha aggiunto.

Ieri il duro attacco di Trump alla premier Giorgia Meloni. "Mi sbagliavo su di lei, sono scioccato: credevo avesse coraggio, invece non vuole aiutarci sull'Iran", ha affermato il presidente Usa dopo che la premier ha definito "inaccettabili" le parole del tycoon contro il papa. Solidarietà alla Meloni da maggioranza e Pd. Prosegue intanto il viaggio apostolico in Africa di Leone, che oggi sarà in Camerun. "Dio non sta coi prepotenti; la pace è possibile", afferma il pontefice. "Dovrebbe attenersi alle questioni morali", commenta Vance.

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