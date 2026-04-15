Usa, Axios: "Dem presentano risoluzione d'impeachment contro Hegseth"

I Dem della Camera presenteranno oggi cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti. Lo scrive Axios, sottolineando che la misura non ha praticamente alcuna possibilità di essere approvata in questo Congresso ma è l'ultimo segnale che i Dem si sono compattati attorno a Hegseth come loro nuovo principale bersaglio nel governo Trump. In precedenza, i Dem avevano spinto per l'impeachment dell'ex segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem e dell'ex procuratrice generale Pam Bondi, entrambe rimosse da Trump negli ultimi mesi.

La risoluzione di impeachment

La risoluzione di impeachment di sette pagine ha come firmataria Yassamin Ansari, la prima iraniana-americana eletta al Congresso. Il primo articolo - rivela Axios - si riferisce "alla guerra non autorizzata in Iran" che avrebbe messo "in modo irresponsabile a rischio militari americani". Il secondo a "violazioni della legge sui conflitti armati prendendo di mira i civili", in relazione al bombardamento della scuola a Minab e ai raid sulle presunte imbarcazioni di narcos a largo del Venezuela, citando le parole del capo del Pentagono sul fatto che gli Usa "non avranno pietà dei nemici" come possibile violazione delle convenzioni di Ginevra. Il terzo articolo fa riferimento al Signalgate parlando di "negligenza e irresponsabilità nella gestione delle informazioni segrete militari"; Il quarto contiene l'accusa di "intralcio al controllo del Congresso", in particolare di "non consegnare elementi relativi alle vittime civili e comportamenti in Iran, Venezuela e altri teatri militari"; l'articolo cinque infine accusa Hegseth di "condotta per macchia la reputazione degli Stati Uniti e delle forze armate".