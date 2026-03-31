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Caso Hegseth, che peso hanno i conflitti di interesse nell’era Trump?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Secondo il Financial Times, il segretario Usa alla guerra, Peter Hegseth, avrebbe tentato di acquistare, attraverso il suo brocker,  azioni di aziende statunitensi impegnate nel settore militare. Un'operazione avvenuta a poche ore dall'inizio delle operazioni militari contro Teheran. Un sospetto che si inserisce in uno scenario di commistione tra interessi pubblici e privati che caratterizza questa amministrazione come mai nessun’altra prima d’ora

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