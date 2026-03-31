Caso Hegseth, che peso hanno i conflitti di interesse nell’era Trump?

Secondo il Financial Times, il segretario Usa alla guerra, Peter Hegseth, avrebbe tentato di acquistare, attraverso il suo brocker, azioni di aziende statunitensi impegnate nel settore militare. Un'operazione avvenuta a poche ore dall'inizio delle operazioni militari contro Teheran. Un sospetto che si inserisce in uno scenario di commistione tra interessi pubblici e privati che caratterizza questa amministrazione come mai nessun’altra prima d’ora
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