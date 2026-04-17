Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni. "Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo", ha detto Donald Trump. L'Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito, ha intanto assicurato il tycoon. Poi ha aggiunto: "È stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la decima, quindi diamoci da fare". "Accolgo con favore il cessate il fuoco di 10 giorni annunciato tra Israele e Libano, mediato dal Presidente Trump - ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - È un sollievo, poiché questo conflitto ha già mietuto troppe vittime”. "È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato” ha dichiarato in una nota anche Giorgia Meloni. "L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei" ha dichiarato Trump sul social Truth, allegando al messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo su Roma che "nega l'uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran". Oggi Meloni è attesa a Parigi per il vertice della coalizione dei volenterosi su Hormuz convocato da Starmer e Macron. Sul tavolo un piano di sminamento pronto da mettere in campo: l'obiettivo è quello di ritornare presto alla libertà di navigazione nello Stretto. Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. Il Papa, dal Camerun: la pace non si ottiene con "le minacce", ma "costruendo ponti e favorendo il dialogo", e per questo servono leader con "la mente lucida" e "la coscienza integra".

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