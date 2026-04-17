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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Scattata tregua di 10 giorni fra Israele e Libano, Trump: Hezbollah si comporti bene. LIVE

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©Getty

"È stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la decima, quindi diamoci da fare" ha commentato il presidente americano aggiungendo che Teheran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito. Meloni si congratula con Beirut e Tel Aviv per l'accordo raggiunto con la mediazione Usa. Oggi è attesa a Parigi per il vertice della coalizione dei volenterosi su Hormuz. Leone XIV: per la pace servono leader con "la mente lucida" e "la coscienza integra"

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Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni. "Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo", ha detto Donald Trump. L'Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito, ha intanto assicurato il tycoon. Poi ha aggiunto: "È stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la decima, quindi diamoci da fare". "Accolgo con favore il cessate il fuoco di 10 giorni annunciato tra Israele e Libano, mediato dal Presidente Trump - ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - È un sollievo, poiché questo conflitto ha già mietuto troppe vittime”. "È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato” ha dichiarato in una nota anche Giorgia Meloni. "L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei" ha dichiarato Trump sul social Truth, allegando al messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo su Roma che "nega l'uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran". Oggi Meloni è attesa a Parigi per il vertice della coalizione dei volenterosi su Hormuz convocato da Starmer e Macron. Sul tavolo un piano di sminamento pronto da mettere in campo: l'obiettivo è quello di ritornare presto alla libertà di navigazione nello Stretto. Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. Il Papa, dal Camerun: la pace non si ottiene con "le minacce", ma "costruendo ponti e favorendo il dialogo", e per questo servono leader con "la mente lucida" e "la coscienza integra".

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Meloni: "L'annuncio della tregua tra Israele e Libano è una notizia eccellente"

"L’annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele è un’eccellente notizia e mi congratulo con i Governi libanese e israeliano per aver raggiunto questo importante risultato grazie alla mediazione degli Stati Uniti". Lo scrive in un messaggio la premier italiana, Giorgia Meloni che aggiunge: "È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato. Hezbollah, che ha la responsabilità di aver dato il via a questo conflitto, deve cessare ogni azione contro Israele e rispettare le decisioni assunte dal Governo libanese. Auspico inoltre che il cessate il fuoco possa creare le condizioni per il successo dei negoziati tra Israele e Libano portando ad una pace piena e duratura".

Trump: "Ho diritto di essere in disaccordo col Papa, non serve incontrarlo"

"Ho il diritto di non essere d'accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Papa possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo". Lo ha detto Donald Trump, secondo il quale non c'è alcuna necessità di un incontro con Papa Leone XIV per appianare le divergenze. 

Trump: "Speriamo che Hezbollah si comporti bene durante la tregua"

"Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo". Lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, riferendosi al cessate il fuoco fra Israele e Libano. 

Trump: "Guerra in Iran procede a gonfie vele, dovrebbe finire presto"

La guerra in Iran dovrebbe finire molto presto: sta procedendo a gonfie vele. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a Las Vegas, ribadendo che Teheran non può avere l'arma nucleare. 

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