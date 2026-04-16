L'annuncio del presidente americano Donald Trump. L'inizio della tregua, ha scritto in un post su Truth, è programmato alle 23 (ora italiana). Il numero uno della Casa Bianca ha detto di aver parlato sia con il presidente libanese Aoun che con il primo ministro israeliano Netanyahu, e di volerli invitare alla Casa Bianca per "colloqui significativi" tra i due Paesi. Poi ha aggiunto: "È stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la decima, quindi diamoci da fare"

Libano e Israele hanno concordato un cessate il fuoco a partire dalle 23 di questa sera (ora italiana). Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth, specificando di aver parlato sia con il presidente libanese Joseph Aoun che con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di volerli invitare entrambi alla Casa Bianca per "colloqui significativi" tra i due Paesi. Il numero uno della Casa Bianca non ha nominato Hezbollah. Poco dopo, Netanyahu ha confermato di aver accettato il cessate il fuoco di 10 giorni.

"Ho appena avuto un'ottima conversazione con il rispettatissimo presidente Joseph Aoun del Libano e con il primo ministro Bibi Netanyahu di Israele - ha scritto Trump - Questi due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, inizieranno formalmente un cessate il fuoco di 10 giorni alle 17:00 EST". "Martedì, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta in 34 anni qui a Washington, D.C., con il nostro stimato Segretario di Stato, Marco Rubio - prosegue il presidente Usa - Ho incaricato il Vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Rubio, insieme al Capo di Stato Maggiore congiunto, Dan Razin' Caine, di collaborare con Israele e Libano per raggiungere una pace duratura. È stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la decima, quindi diamoci da fare!".

Hassan Fadlallah, membro di Hezbollah, pochi minuti prima dell’annuncio di Trump aveva spiegato alla Reuters che il gruppo era stato informato dall'ambasciatore iraniano a Beirut di un possibile cessate il fuoco a breve termine, che sarebbe dovuto iniziare giovedì sera. Alla domanda se Hezbollah avrebbe rispettato una possibile tregua, Fadlallah ha risposto che tutto sarebbe dipeso dalla cessazione di ogni forma di ostilità da parte di Israele e ha attribuito agli sforzi diplomatici dell'Iran il cessate il fuoco. Poi una fonte di alto livello di Hezbollah ha dichiarato ad Al Jazeera Arabic che la presenza di truppe israeliane sul territorio libanese garantirebbe al Libano e al suo popolo "il diritto di resistere", aggiungendo, nel suo primo commento su una proposta di tregua, che qualsiasi cessate il fuoco non deve consentire a Israele la libertà di movimento all'interno del Paese. In una dichiarazione scritta Nabih Berri, alleato di Hezbollah e presidente del Parlamento libanese, ha esortato i cittadini a "rimandare il loro ritorno nelle loro città e nei loro villaggi fino a quando la situazione non sarà più chiara, in conformità con l'accordo di cessate il fuoco".

Il primo ministro libanese, Nawaf Salam, ha dichiarato di accogliere con favore l'accordo di cessate il fuoco temporaneo con Israele che, a suo dire, il Libano richiedeva sin dallo scoppio della guerra. Poi ha espresso la speranza che l'accordo permetta a coloro che sono stati sfollati a causa del conflitto di tornare alle proprie case, e ha elogiato gli sforzi internazionali per raggiungere un cessate il fuoco.

Von der Leyen: "Serve un percorso verso una pace duratura"

"Accolgo con favore il cessate il fuoco di 10 giorni annunciato tra Israele e Libano, mediato dal Presidente Trump - ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - È un sollievo, poiché questo conflitto ha già mietuto troppe vittime. Ora non abbiamo bisogno solo di una pausa temporanea, ma di un percorso verso una pace duratura. L'Europa continuerà a chiedere il pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano. E continueremo a sostenere il popolo libanese attraverso un consistente aiuto umanitario".

Meloni: "Auspico il successo dei negoziati tra Israele e Libano "

"L’annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele è un’eccellente notizia e mi congratulo con i Governi libanese e israeliano per aver raggiunto questo importante risultato grazie alla mediazione degli Stati Uniti", ha dichiarato in una nota anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato. Hezbollah, che ha la responsabilità di aver dato il via a questo conflitto, deve cessare ogni azione contro Israele e rispettare le decisioni assunte dal Governo libanese - prosegue la premier - Auspico inoltre che il cessate il fuoco possa creare le condizioni per il successo dei negoziati tra Israele e Libano portando ad una pace piena e duratura. In questo quadro, l’Italia continuerà a fare la sua parte contribuendo al mantenimento della pace lungo la Linea Blu attraverso il suo contingente militare in UNIFIL, missione ONU di cui detiene il comando, e a sostenere la sovranità libanese anche attraverso il rafforzamento delle forze armate libanesi".