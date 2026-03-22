Perché per Israele sradicare Hezbollah sarà più difficile del previsto

Nonostante le offensive israeliane e la crisi interna post-Nasrallah, Hezbollah mantiene forza militare e consenso locale grazie alla sua struttura politica, sociale e ideologica. Ne abbiamo parlato con Marco Di Donato, docente di Storia dei Paesi islamici all’Università di Palermo e autore del libro Hezbollah: storia del Partito di Dio (Mimesis)