Teheran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano, avvertendo però che richiuderà lo Stretto se gli Usa non toglieranno il blocco ai porti iraniani. L'accordo con Teheran "è molto vicino" assicura Trump, affermando che il regime ha accettato di sospendere il programma nucleare e ribadendo che l'uranio arricchito sarà portato negli Usa i (COSA PREVEDE). Netanyahu e i suoi consiglieri sono rimasti "scioccati" dal post in cui il presidente Usa afferma che Washington ha proibito a Israele di bombardare il Libano: lo riportano media americani, secondo i quali Tel Aviv ha chiesto alla Casa Bianca chiarimenti.

Riunione dei Volenterosi a Parigi, con una cinquantina di paesi e organizzazioni tra cui Cina e India: sì a una missione navale internazionale a guida Francia-Uk per la messa in sicurezza dello Stretto ad ostilità cessate. Trump però fa muro: "La Nato è stata inutile, ora stia alla larga". I cacciamine italiani a Hormuz ma solo con l'ok del Parlamento, chiarisce la Meloni sottolineando che la posizione di Roma è "in linea con le missioni Aspides e Atalanta". Ma il centrosinistra invoca il mandato Onu.

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