Blocco navale, cos'è e quando è ammesso dal diritto internazionale

Tra i testi giuridici che fanno riferimento al blocco navale ci sono vari trattati di diritto marittimo. Come la Dichiarazione di Parigi del 1856, la Dichiarazione di Londra del 1909 (anche se non è mai entrata del tutto in vigore) e, guardando a tempi più recenti, il Manuale di Sanremo del 1994. È proprio in quest’ultimo testo che ne viene delineata una disciplina articolata.

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