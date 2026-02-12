"Niente è davvero impossibile per chi è determinato". Con queste parole, affidate a un videomessaggio da Liegi, Giorgia Meloni ha blindato il nuovo disegno di legge sull'immigrazione approvato dal Consiglio dei ministri. Al centro della scena c'è la "misura bandiera" del centrodestra: la possibilità di imporre un blocco navale in risposta a una pressione migratoria eccezionale.

"Oggi abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra, cioè la possibilità in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale di impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazione sottoposte all'interdizione anche in paesi terzi. Una opzione che è compatibile con le nuove regole europee che tra l'altro l'Italia ha contribuito a definire", ha spiegato Meloni.