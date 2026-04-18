Mojtaba Khamenei: "Marina Iran pronta a infliggere amare sconfitte"

"Così come i droni dell'Esercito iraniano colpiscono gli Stati Uniti e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la sua valorosa marina è pronta a infliggere nuove amare sconfitte ai suoi nemici". È quanto si legge in un messaggio della Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei, diffuso in occasione dell'anniversario della creazione dell'Esercito della Repubblica islamica dell'Iran, il 29 di Farvardin (18 aprile 2026). (GUERRA IRAN-USA, IL LIVEBLOG)

Il messaggio

"L'Esercito è come un figlio della nazione, che nasce dal cuore delle case del popolo - si legge nella dichiarazione diffusa sui social -. L'Esercito ha compiuto un'impresa epica affrontando i sinistri piani degli Stati Uniti, i discendenti del tiranno Pahlavi e i separatisti che desideravano un Iran diviso". "L'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran difende ora coraggiosamente la terra, le acque e la bandiera che gli appartengono. L'Esercito iraniano combatte fianco a fianco con i suoi commilitoni delle altre forze armate, contro i due eserciti principali dell'incredulità e dell'arroganza. E l'Esercito islamico ha smascherato al mondo la debolezza e l'umiliazione di questi eserciti".