Il presidente Usa ha annunciato l'arrivo di novità "entro fine giornata" e dice: "Fanno un po' i furbi come fanno da 47 anni"

Mentre sullo Stretto di Hormuz la situazione è tornata tesissima con la nuova chiusura da parte di Teheran a seguito della decisione americana di mantenere attivo il blocco navale, Donald Trump parla di "ottime conversazioni in corso" con l'Iran, sostenendo che la guerra "stia andando molto bene" e tornando a ribadire che a Teheran "non hanno una marina, non hanno un'aeronautica, non hanno leader" ed è in corso un "cambio di regime". "Volevano chiudere di nuovo lo Stretto - ha detto Trump - ma non possono ricattarci". E ancora: "Hanno cercato di fare i furbi, come fanno ormai da 47 anni".

"Informazioni entro fine giornata"

Trump ha anche annunciato l'arrivo di maggiori informazioni "entro fine giornata", con l'Iran che fa sapere di star valutando le proposte americane. "Stiamo prendendo una posizione ferma - ha detto Trump - hanno ucciso molte persone. Molti dei nostri sono stati uccisi". Il cessate il fuoco attualmente in corso scade martedì 21 aprile e Trump ha detto di non volerlo prolungare in caso di mancato accordo con l'Iran.