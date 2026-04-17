Guerra Iran-Usa, oggi a Parigi il vertice dei "Volenterosi di Hormuz"

Su tutto questo a Parigi i leader della coalizione - in gran parte collegati da remoto - faranno oggi il punto. Ma, sul tavolo, ci sono già le prime ipotesi di intervento per sminare lo Stretto. È stato questo infatti il cuore del vertice militare che si è tenuto nei giorni scorsi sempre a Parigi e al quale ha partecipato anche lo staff della Marina italiana. Al momento, è stato spiegato, non c'è nulla di stabilito e un'eventuale missione di sminamento potrebbe partire solo dopo la cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti e dopo averne verificato le condizioni per un intervento.

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