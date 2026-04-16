Farmaci, l’allarme: costi in aumento e rischio carenze. I più colpiti

Cattani ha quindi sottolineato come uno dei maggiori problemi sia la dipendenza da Cina e India per i principi attivi più comuni (per un totale del 74%) e per altre materie prime, packaging e imballaggi. Senza contare l'enorme balzo in avanti della Cina nell'innovazione farmaceutica. "Basti pensare che ormai molti dei nuovi farmaci oncologici hanno origine in Cina e che il 30% degli studi clinici globali viene avviato in Cina", ha dichiarato. Poi ha chiesto un intervento dell'Europa: "Mentre Usa, Cina, Emirati Arabi, Singapore e Arabia Saudita hanno puntato sull'innovazione e corrono velocemente per attrarre investimenti - 2.000 miliardi di dollari nel mondo in ricerca e sviluppo nei prossimi 5 anni - competenze e tecnologia, l'Europa continua a perdere terreno, spesso con provvedimenti antistorici che riducono la proprietà intellettuale e aumentano i costi per l'industria farmaceutica. Ora più che mai è necessario un approccio strategico".