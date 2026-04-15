Guerra, l'Italia è tra i Paesi più esposti alla crisi energetica

 Guerra Iran e gas, l’Italia tra i Paesi più penalizzati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz | Sky TG24
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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, l’Italia tra i Paesi più penalizzati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz

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L'inflazione cresce, la crescita rallenta. Le tensioni in Medio Oriente si faranno sentire più sul nostro Paese che su altri, sia in Europa che altrove, anche a causa della nostra dipendenza dal gas come fonte di energia. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 14 aprile

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