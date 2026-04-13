Guerra in Iran, aereo Usa colpito atterra nel Regno Unito

Un KC-135 Stratotanker dell'aviazione americana è atterrato nella base britannica di Mildenhall con segni di riparazioni d'emergenza sulla fusoliera. Secondo diversi esperti, citati dall’agenzia Reuters, i danni potrebbero essere stati causati da schegge di esplosioni avvenute a terra durante un attacco missilistico iraniano contro la base di Prince Sultan, in Arabia Saudita, il mese scorso. Il velivolo, rimasto con i sistemi di tracciamento spenti durante le operazioni in Iran, sarebbe stato trasferito in Europa per interventi strutturali più profondi.
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