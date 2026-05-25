Regno Unito: caldo record, oltre 33°C a Londra Heathrow

Il Regno Unito sta vivendo un’ondata di caldo eccezionale per maggio, con 33,5°C registrati all’aeroporto di Londra Heathrow secondo il Met Office. Si tratta del nuovo record storico mensile, superiore ai 32,8°C del 1922 e 1944. Le autorità hanno attivato un’allerta sanitaria su buona parte dell’Inghilterra. Temperature oltre i 30°C a Londra in maggio sono molto rare. Il fenomeno è legato a un’area di alta pressione sull’Europa occidentale e potrebbero verificarsi ulteriori picchi nei prossimi giorni.