Il Regno Unito sta vivendo un’ondata di caldo eccezionale per maggio, con 33,5°C registrati all’aeroporto di Londra Heathrow secondo il Met Office. Si tratta del nuovo record storico mensile, superiore ai 32,8°C del 1922 e 1944. Le autorità hanno attivato un’allerta sanitaria su buona parte dell’Inghilterra. Temperature oltre i 30°C a Londra in maggio sono molto rare. Il fenomeno è legato a un’area di alta pressione sull’Europa occidentale e potrebbero verificarsi ulteriori picchi nei prossimi giorni.
Prossimi video
Mosca minaccia nuovi raid: "stranieri e diplomatici lascino Kiev
Mondo
I cacciamine europei si avvicinano allo Stretto di Hormuz
Mondo
SkyTg24, Timeline, prima enciclica di Papa Leone XIV. Situazione Medio Oriente
Mondo
Hezbollah: no accordo se consente libertà movimento a israeliani
Mondo
Regno Unito: caldo record, oltre 33°C a Londra Heathrow
Mondo
Sky Cube 25/5 - Cosa dice la prima Enciclica di Leone XIV?
Mondo
Raid russo su Kiev: danneggiato il Museo di Chernobyl
Mondo