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Regno Unito: caldo record, oltre 33°C a Londra Heathrow

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Il Regno Unito sta vivendo un’ondata di caldo eccezionale per maggio, con 33,5°C registrati all’aeroporto di Londra Heathrow secondo il Met Office. Si tratta del nuovo record storico mensile, superiore ai 32,8°C del 1922 e 1944. Le autorità hanno attivato un’allerta sanitaria su buona parte dell’Inghilterra. Temperature oltre i 30°C a Londra in maggio sono molto rare. Il fenomeno è legato a un’area di alta pressione sull’Europa occidentale e potrebbero verificarsi ulteriori picchi nei prossimi giorni.

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