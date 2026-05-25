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Sky Cube 25/5 - Cosa dice la prima Enciclica di Leone XIV?

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Presentata nell'aula del Sinodo la prima Lettera Enciclica del Pontefice, "Magnifica humanitas". Al centro, il ruolo dell'essere umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il Santo Padre riflette sui nuovi equilibri che si vanno delineando a livello globale, evocando il rischio di un potere sempre più concentrato nelle mani di pochi. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano ci sono Laura Ceccherini e il vaticanista Mimmo Muolo

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