Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Raid russo su Kiev: danneggiato il Museo di Chernobyl

Mondo

Un attacco missilistico russo ha gravemente danneggiato il Museo Nazionale di Chernobyl a Kiev, simbolo della memoria del disastro nucleare del 1986. Secondo la direttrice Vitalina Martynovska, circa il 40% degli oggetti esposti è andato distrutto e diverse sezioni dell’edificio sono crollate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, insieme al presidente Volodymyr Zelenskyy e al ministro dell’Interno Ihor Klymenko, che hanno definito il raid un attacco alla memoria storica e culturale dell’Ucraina.

Prossimi video

Mosca minaccia nuovi raid: "stranieri e diplomatici lascino Kiev

Mondo

I cacciamine europei si avvicinano allo Stretto di Hormuz

Mondo

SkyTg24, Timeline, prima enciclica di Papa Leone XIV. Situazione Medio Oriente

Mondo

Hezbollah: no accordo se consente libertà movimento a israeliani

Mondo

Regno Unito: caldo record, oltre 33°C a Londra Heathrow

Mondo

Sky Cube 25/5 - Cosa dice la prima Enciclica di Leone XIV?

Mondo