Raid russo su Kiev: danneggiato il Museo di Chernobyl

Un attacco missilistico russo ha gravemente danneggiato il Museo Nazionale di Chernobyl a Kiev, simbolo della memoria del disastro nucleare del 1986. Secondo la direttrice Vitalina Martynovska, circa il 40% degli oggetti esposti è andato distrutto e diverse sezioni dell’edificio sono crollate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, insieme al presidente Volodymyr Zelenskyy e al ministro dell’Interno Ihor Klymenko, che hanno definito il raid un attacco alla memoria storica e culturale dell’Ucraina.
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