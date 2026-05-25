Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Belgrado, tram deraglia contro edificio 12 feriti

Mondo

Paura nel centro di Belgrado, dove un tram è deragliato finendo contro un edificio nel quartiere di Dorćol. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra Cara Dušana e Knićaninova. Almeno 12 le persone ferite. Il convoglio della linea 5 avrebbe perso il controllo prima di uscire dai binari e schiantarsi contro la facciata di un palazzo.

Prossimi video

Belgrado, tram deraglia contro edificio 12 feriti

Mondo

Cina, i media diffondono il video dell'esplosione in miniera

Mondo

Tokyo, sostanza irritante al centro commerciale: 19 ricoveri

Mondo

Guerra in Ucraina, altri raid russi dopo grande attacco di ieri

Mondo

Filippine, crollato palazzo in costruzione: morti e dispersi

Mondo

Papa Leone, la sua prima enciclica: "Magnifica Humanitas"

Mondo