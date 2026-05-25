Belgrado, tram deraglia contro edificio 12 feriti

Paura nel centro di Belgrado, dove un tram è deragliato finendo contro un edificio nel quartiere di Dorćol. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra Cara Dušana e Knićaninova. Almeno 12 le persone ferite. Il convoglio della linea 5 avrebbe perso il controllo prima di uscire dai binari e schiantarsi contro la facciata di un palazzo.