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Tokyo, sostanza irritante al centro commerciale: 19 ricoveri

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Diverse persone si sono sentite male al "Ginza Six", il noto centro commerciale del quartiere Ginza a Tokyo, dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta irritante vicino agli sportelli bancomat al primo piano. Almeno 19 persone sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenute squadre di soccorso e unità speciali. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini.

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