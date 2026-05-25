Papa Leone, la sua prima enciclica: "Magnifica Humanitas"

Si chiama “Magnifica Humanitas” (“Magnifica umanità”) ed è la prima Enciclica di Papa Leone, pubblicata il 25 maggio. L’Enciclica è un autorevole documento dottrinale rivolto agli 1,4 miliardi di cattolici nel mondo, che dovrebbe affrontare il tema della rapida ascesa dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sull’umanità. Il documento, intitolato dovrebbe rappresentare una delle dichiarazioni più dettagliate mai rilasciate dal Vaticano sull’IA, compreso il suo impiego in ambito bellico e il suo effetto sui diritti dei lavoratori. Le encicliche sono lettere papali formali spesso utilizzate per affrontare importanti questioni sociali o morali. La prima enciclica di un papa viene spesso interpretata come un segnale delle priorità del nuovo pontificato. Leone, il primo papa americano, ha ripetutamente messo in guardia dai pericoli rappresentati dall’IA durante il suo primo anno di pontificato.