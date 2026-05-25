Filippine, crollato palazzo in costruzione: morti e dispersi

Un edificio in costruzione è crollato nella città di Angeles, a nord di Manila, nelle Filippine. Almeno tre persone hanno perso la vita, 18 risultano disperse e altre 26 sono state tratte in salvo. I soccorritori utilizzano cani addestrati, rilevatori di battito cardiaco e mezzi pesanti per scavare tra le macerie. Aperta un'indagine: il progetto prevedeva la realizzazione di un hotel di nove piani, ma al decimo piano si stava costruendo una piscina.