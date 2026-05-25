Cina, i media diffondono il video dell'esplosione in miniera

Mostrano il momento dell'esplosione di gas avvenuta il 22 maggio le immagini delle telecamere di sorveglianza trasmesse dall'emittente statale cinese CCTV. L’incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. I funzionari locali hanno dichiarato che 82 persone sono morte e due risultano ancora disperse. Al momento dell'esplosione, c'erano 247 lavoratori in servizio sottoterra. L'incidente rimane il più mortale incidente minerario in Cina dal 2009.