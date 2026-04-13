Iran-Usa, verso un secondo incontro? Scenari e strategie

In attesa di sapere se, entro i prossimi nove giorni (tanto durerà ancora il cessate il fuoco) si arriverà a un nuovo incontro e – auspicabilmente - a un’intesa, quel che resta sono le ragioni per cui la mediazione è fallita: da un lato c’è l’indisponibilità iraniana a interrompere il programma nucleare e dall’altro quella USA di fornire solide garanzie di sicurezza in cambio di questa interruzione