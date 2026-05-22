Con le difficoltà di approvvigionamento legate al conflitto in Medio Oriente, anche in Italia si guarda al futuro e si analizza il possibile contributo delle diverse fonti energetiche per rendere la produzione elettrica nazionale meno dipendente dall’estero. Se per le rinnovabili i tempi potrebbero non essere lunghi, per il nucleare il discorso è diverso. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24