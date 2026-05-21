Introduzione

Trattativa in corso tra Roma e Bruxelles sulla richiesta, avanzata dall’Italia, di estendere all’energia la clausola di salvaguardia concessa per la difesa. Come ha affermato nei giorni scorsi il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, l’esecutivo comunitario continua "a seguire la situazione e a valutare quale tipo di risposta richieda e richiederà". Ecco come funzionerebbe la deroga