Nel suo intervento, il ministro dell'Economia ha illustrato la sua proposta per affrontare la crisi energetica dovua al conflitto in Iran. E ha aggiunto di essere "interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate". In quest'ottica "sosterrei l'introduzione a livello Ue di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, come suggerito dall'Italia e da altri quattro Stati membri (Germania, Portogallo, Austria e Spagna) in una lettera inviata alla Commissione il 3 aprile"

Giorgetti: "Discutere di una tassa Ue sugli extraprofitti"

Non solo. Giorgetti ha detto anche di essere "interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate". In quest'ottica, "sosterrei l'introduzione a livello Ue di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, come suggerito dall'Italia e da altri quattro Stati membri (Germania, Portogallo, Austria e Spagna) in una lettera inviata alla Commissione il 3 aprile". "Credo che la politica 'attendere e vedere' sia finita. Ora è tempo di agire", si legge nella conclusione del suo intervento. Sul tassare gli extraprofitti oggi, arrivando all'Eurogruppo, si è espresso anche il ministro dell'Economia tedesco Lars Klingbeil: è "ingiusto se grandi imprese stanno realizzando profitti proprio grazie alla situazione attuale e quindi ritengo che sia giusto, una questione di equità, che le imprese che traggono profitto dalla crisi contribuiscano anche ai costi della crisi. Per questo continuerò a sostenerlo anche all'Eurogruppo. Ho al mio fianco Paesi come Spagna e Italia e ora si tratta di trovare una maggioranza", ha dichiarato.