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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Trump lancia piano per liberare navi da Hormuz. Iran: interferenze sono violazione tregua

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Parte da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. "Si tratta di un gesto umanitario" afferma il presidente Usa. Secca la replica da Teheran: "Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco", ha commentato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano

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Trump annuncia che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. "Si tratta di un gesto umanitario" afferma il presidente Usa. Secca la replica da Teheran: "Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco", ha commentato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano. Il Centcom precisa che si tratta di una "missione difensiva", "mentre manteniamo anche il blocco navale".

Sul fronte delle trattative per la tregua Trump boccia la proposta iraniana in 14 punti. Ma continuano le trattive, assicura Witkoff.

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