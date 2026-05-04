Un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a via Mosfilmovskaya, a Mosca. Non risultano persone ferite. Fonti ucraine riferiscono che le forze di Kiev avrebbero lanciato un attacco con droni su Mosca nella notte tra il 3 e il 4 maggio, colpendo infrastrutture civili. Alcuni video pubblicati sui social media sembrano mostrare un drone che vola a bassa quota in direzione di Mosca. I residenti hanno riferito di aver udito forti esplosioni nella capitale
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Un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a via Mosfilmovskaya, a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Fonti ucraine riferiscono che le forze di Kiev avrebbero lanciato un attacco con droni su Mosca nella notte tra il 3 e il 4 maggio, colpendo infrastrutture civili. Alcuni video pubblicati sui social media sembrano mostrare un drone che vola a bassa quota in direzione di Mosca. I residenti hanno riferito di aver udito forti esplosioni nella capitale. Alcune foto sembrano mostrare danni al piano superiore di un grattacielo residenziale in città. Resti del drone sono stati rinvenuti sulla strada sottostante.
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Zelensky: facciamo possibile per fine dignitosa guerra
L'Ucraina sta "facendo il possibile" per concludere il conflitto con la Russia in modo "dignitoso". Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, tracciando il bilancio degli incontri bilaterali tenuti ieri sera a Erevan, dove è in programma oggi il vertice della Comunita' Politica Europea. "Il primo giorno di incontri e negoziati in Armenia, alla vigilia del vertice della Comunità politica europea, è stato dedicato alla nostra coordinazione con i partner europei", spiega Zelensky, "ci sono tre compiti chiave. Primo: stiamo facendo tutto il possibile per avvicinare una conclusione dignitosa della guerra. Ho informato i partner sullo stato della diplomazia, sulle possibili prospettive e sui contatti pianificati". "Sono necessari sforzi congiunti per attivare la diplomazia e non permettere una diminuzione della pressione sull'aggressore. La Russia deve porre fine a questa sua guerra. Grazie a tutti coloro che sono con l'Ucraina!", ha proseguito il leader di Kiev, "secondo: la realizzazione del pacchetto di sostegno europeo per l'Ucraina del valore di 90 miliardi di euro - stiamo accelerando questo finanziamento. Terzo: il rafforzamento della difesa aerea ucraina e il sostegno energetico per l'Ucraina e la cooperazione con i partner nel settore energetico". "Già ora ci stiamo preparando attivamente per la nuova stagione di riscaldamento e stiamo diversificando il relativo sostegno", ha concluso Zelensky, "ho informato su tutte le necessità per la protezione e il ripristino. Grazie a ciascun partner disposto ad aiutare!".