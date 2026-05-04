L'Ucraina sta "facendo il possibile" per concludere il conflitto con la Russia in modo "dignitoso". Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, tracciando il bilancio degli incontri bilaterali tenuti ieri sera a Erevan, dove è in programma oggi il vertice della Comunita' Politica Europea. "Il primo giorno di incontri e negoziati in Armenia, alla vigilia del vertice della Comunità politica europea, è stato dedicato alla nostra coordinazione con i partner europei", spiega Zelensky, "ci sono tre compiti chiave. Primo: stiamo facendo tutto il possibile per avvicinare una conclusione dignitosa della guerra. Ho informato i partner sullo stato della diplomazia, sulle possibili prospettive e sui contatti pianificati". "Sono necessari sforzi congiunti per attivare la diplomazia e non permettere una diminuzione della pressione sull'aggressore. La Russia deve porre fine a questa sua guerra. Grazie a tutti coloro che sono con l'Ucraina!", ha proseguito il leader di Kiev, "secondo: la realizzazione del pacchetto di sostegno europeo per l'Ucraina del valore di 90 miliardi di euro - stiamo accelerando questo finanziamento. Terzo: il rafforzamento della difesa aerea ucraina e il sostegno energetico per l'Ucraina e la cooperazione con i partner nel settore energetico". "Già ora ci stiamo preparando attivamente per la nuova stagione di riscaldamento e stiamo diversificando il relativo sostegno", ha concluso Zelensky, "ho informato su tutte le necessità per la protezione e il ripristino. Grazie a ciascun partner disposto ad aiutare!".