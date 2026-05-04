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Usa, Rudy Giuliani in ospedale: condizioni critiche ma stabili

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Rudolph Giuliani è ricoverato in condizioni critiche ma stabili in un ospedale della Florida. Il presidente Trump lo ha definito "un vero guerriero e il miglior sindaco della storia di New York"

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L'ex sindaco di New York Rudy Giuliani è stato ricoverato in ospedale e versa in "condizioni critiche ma stabili". Lo ha reso noto il suo portavoce, Ted Goodman, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni. "Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con forza incrollabile, e sta lottando con quella stessa forza anche adesso".

epaselect USA NEW YORK RUDOLPH GIULIANI - ©Ansa

Trump: Giuliani un guerriero trattato male dai democratici"

"Il nostro favoloso Rudy Giuliani, una vero guerriero e il miglior sindaco della storia di New York, è in ospedale in condizioni critiche. Che tragedia il fatto che sia stato trattato così male dai democratici. Aveva ragione su tutto". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. I democratici "hanno truccato le elezioni, inventato centinaia di storie e fatto il possibile per distruggere il nostro Paese e guardate a Rudy", ha messo in evidenza  

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