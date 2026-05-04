Sparatoria al lago vicino ad Oklahoma City: almeno 10 feriti

Al momento nessun sospetto è stato arrestato in seguito alla sparatoria, avvenuta poco dopo le 21 ora locale, durante una festa al lago Arcadia, come ha dichiarato il dipartimento di polizia della città di Edmond, a nord-est di Oklahoma City, in un comunicato stampa diffuso su X

Una sparatoria è avvenuta durante una festa al lago nei pressi di Oklahoma City, negli Stati Uniti. Un primo bilancio, come segnala l'agenzia Reuters, parla di almeno 10 feriti, tutti già trasportati in ospedale dai soccorritori. Ma il numero potrebbe anche aumentare, come ha dichiarato la polizia in queste ore, poiché altre vittime si stanno recando autonomamente in ospedale per ricevere cure.

La festa al lago Arcadia

Al momento nessun sospetto è stato arrestato in seguito alla sparatoria, avvenuta poco dopo le 21 ora locale, durante una festa al lago Arcadia, come ha dichiarato il dipartimento di polizia della città di Edmond, a nord-est di Oklahoma City, in un comunicato stampa diffuso su X. Non sono stati forniti ulteriori dettagli nell'immediato. Il lago, situato nella parte orientale di Edmond, è frequentato per attività ricreative come la pesca, il campeggio e i picnic.