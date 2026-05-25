Crans Montana, giallo sull'incasso del concerto benefico

Il 22 aprile, la Salle Métropole di Losanna ha ospitato un concerto per sostenere le famiglie coinvolte nella tragedia di capodanno. Secondo il quotidiano svizzero, Tages Anzeiger, non è chiara la destinazione della somma racconta, né l'importo esatto ascolta articolo

E' giallo sui soldi di un concerto di beneficenza per le vittime di Crans Montana. L'evento, andato in scena il 22 aprile alla Salle Métropole di Losanna, era stato organizzato per sostenere le famiglie dei ragazzi e delle ragazze coinvolte nella tragedia in Svizzera. Ma i parenti affermano di non aver mai ricevuto i fondi raccolti e gli organizzatori si difendono: "I versamenti si sono svolti in modo regolare".

La serata avrebbe fruttato 150mila franchi svizzeri L'evento ""Aux curs de Crans" ha coinvolto grandi nomi del panorama musicale svizzero e francese che si sono esibiti gratuitamente, tra cui l'italiano Riccardo Cocciante. Si parla di circa duemila spettatori in sala, presenti per sostenere la raccolta fondi. Secondo le stime, la serata avrebbe raccolto 150mila franchi da distribuire tra i beneficiari, ma stando all'inchiesta del giornale svizzero Tages Anzeiger, ripresa anche da alcuni media italiani, tra cui il Messaggero, quei soldi non sono mai arrivati. Mentre i familiari delle vittime dichiarano di non aver ricevuto nulla, gli organizzatori sostengono che tutto si sia svolto in modo regolare, compresi i versamenti effettuati. Vedi anche Crans Montana, sopravvissuta non ricorda nulla e chiede i video